Ex direttore Dap: “Zagaria scarcerato per errore invio mail”

Coronavirus: scarcerato Pasquale Zagaria, boss del clan dei Casalesi

Pasquale Zagaria, fratello del capoclan Michele, fa parte dei 256 condannati o imputati per gravi reati scarcerati per ragioni di salute legate al rischio Covid. Secondo quanto sia apprende, ci sarebbe stata una “svista nell'ufficio già sovraccarico di lavoro per l'emergenza Covid”. La scarcerazione, dunque, sarebbe “stata resa possibile da un indirizzo di posta elettronica sbagliato e dalla conseguente mancata ricezione di una mail da parte di un funzionario del Tribunale di Sassari", ha detto Giulio Romano. Che ha poi spiegato di aver scelto di sua sponte di dimettersi e lasciare l'ufficio proprio dopo “l’errore-svista”. Il ministro "Bonafede – ha spiegato - non mi ha mai chiesto di dimettermi, così come non lo hanno fatto il capo e il vicecapo del Dap. Anzi, il vicecapo mi ha detto che secondo lui non dovevo andare via".

Morra "esterrefatto", Romano torni in audizione

Immediata la reazione del presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che si definisce “esterrefatto” e ha invitato Romano a tornare in Commissione fissando per il 17 giugno la prosecuzione dell'audizione.