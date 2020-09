Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Non appena il presidente e gli scrutatori hanno saputo che l'elettore rientrava nell'elenco dei soggetti in isolamento per il Coronavirus, il seggio è stato chiuso per la sanificazione

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 90 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Un cittadino attualmente in quarantena per la pandemia di Covid-19 si è recato a votare a Voghera, dove oltre che per il Referendum costituzionale i cittadini erano chiamati alle urne anche per l'elezione del sindaco. Non appena il presidente e gli scrutatori hanno saputo che l'elettore rientrava nell'elenco dei soggetti in isolamento per il Coronavirus, il seggio è stato chiuso per la sanificazione.