Incidente stradale nel Pavese, muore un’infermiera di 27 anni

Tragico incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 17, nel comune di Inverno e Monteleone (Pavia). Un’infermiera di 27 anni, residente a Sant'Angelo Lodigiano, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava, guidata da un amico di 31 anni e sulla quale si trovava anche un'altra ragazza di 26 anni, si è schiantata contro un palo della luce, finendo fuori strada. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma per la 27enne non c’era più nulla da fare. Gravi, ma non in pericolo di vita, le altre due persone a bordo, entrambe trasportate al Policlinico San Matteo di Pavia. Restano da chiarire le cause dell’incidente.