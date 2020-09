Pregnana Milanese, donna aggredita durante lite

A Pregnana Milanese una donna di 42 anni è stata aggredita, la scorsa notte, da un uomo suo conoscente, che poi si è allontanato. Lei è stata trovata a terra, sull'asfalto, con una vistosa ferita alla testa ed è stata trasportata all'ospedale di Magenta in codice rosso. Non si troverebbe comunque in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero buone.

La ricostruzione della vicenda

L'episodio è accaduto poco dopo l'una in via Gallarate, dove la vittima, di origine sudamericana, ha litigato con un suo conoscente: è questa l'unica informazione che è riuscita a fornire ai carabinieri giunti in ospedale per sentirla, dato l'evidente stato di ubriachezza in cui versava. Presenta una ferita alla testa, che però non è ancora certo se sia stata provocata dall'aggressore o da una caduta a terra per via dell'alterazione alcolica, e alcuni traumi al volto. Al momento si esclude che l'aggressione sia dovuta a una violenza sessuale.