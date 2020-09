Ragazzo di 18 anni vittima di un episodio di razzismo in Valtellina

Stava uscendo di casa per andare a scuola quando ha notato sulla cassetta della posta la scritta: “Qui abita un negro. DVX” e una croce celtica. È quanto accaduto a Delebio, in Valtellina, a Soufian, studente appena 18enne di origine marocchina che ha deciso di denunciare l'accaduto rendendo pubblico quanto gli è capitato. "Questa è la cassetta della posta di casa mia. A voi le parole", ha scritto in un post su Facebook il giovane che con la famiglia sta valutando la possibilità di presentare anche una denuncia ai carabinieri. Numerosi i messaggi di solidarietà ricevuti.