Senago, pregiudicato scoperto con 4 chili di droga in casa: arrestato

Un pregiudicato 54enne di Senago (Milano) è stato arrestato dai carabinieri di Garbagnate Milanese (Milano) per spaccio di droga. Durante la perquisizione domiciliare nel suo appartamento, seguita a un controllo, sono stati trovati 480 grammi di hashish divisi in 5 panetti nascosti in un mobile della cucina mentre in cantina sono saltati fuori altri 3,5 chili di marijuana prodotti direttamente da alcune piante che erano in fase di essiccamento, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato condotto nel Carcere di San Vittore.