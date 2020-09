Mattarella a Milano: “Amicizia solidissima tra Italia e Germania”

Il presidente della Repubblica italiana ha incontrato quello tedesco, Frank-Walter Steinmeier, a Palazzo Reale, in visita ufficiale nel capoluogo lombardo. Dopo un colloquio, hanno ascoltato le testimonianze di sanitari ed ex pazienti italiani Covid ospitati in strutture tedesche

I "gemellaggi" tra i comuni sono importanti, è ciò che "stringe davvero i rapporti e il consenso sociale e tutto ciò rafforza l'amicizia". E si tratta di "un'amicizia solida in maniera assoluta e questo è il caso di Italia e Germania. Questa amicizia e collaborazione è cresciuta durante la pandemia con solidarietà, aiuti e compartecipazione. È una grande risorsa. Si tratta di un'amicizia che cresce in tanti versamenti". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Milano con il presidente della Repubblica Federale Tedesca, Frank-Walter Steinmeier, durante un incontro con quest’ultimo svoltosi quest’oggi a Palazzo Reale. "Vorrei ringraziare - ha proseguito Mattarella - per la posizione che la Germania ha assunto in ambito europeo. Le conseguenze della pandemia sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e un grande senso di reponsabilità. La posizione della Germania è stata decisiva. Tutti ricordiamo l'iniziativa franco-tedesca fondamentale per superare prigrizie e ritardi. Ora bisogna intensificare nell'Unione il nostro impegno".

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Palazzo Reale di Milano il presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale nel capoluogo lombardo. I due, dopo aver avuto un colloquio, hanno ascoltato le testimonianze di alcuni ex pazienti italiani di Covid che sono stati ospitati nelle strutture sanitarie tedesche e del personale medico. Nella scaletta degli impegni segue un incontro con alcuni sindaci della rete di gemellaggi tra città italiane e tedesche, con interventi del Presidente dell'Anci Antonio Decaro, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, e di diversi primi cittadini.

Presidente tedesco: “Felici di poter essere qua”

"Sono molto contento di essere qua. Sono molti mesi che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci ma non si può". Così il Presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha salutato al suo arrivo a Milano, a Palazzo Reale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che lo ha accolto. I due indossavano le mascherine e si sono salutati mantenendo la distanza. "Siamo oltremodo felici di poter essere qua", ha aggiunto il presidente tedesco.

Mattarella ascolta paziente Covid: “Storia bellissima”

Tra le testimonianze ascoltate, c'è quella di Felice Perani, un uomo di 57 anni della provincia di Bergamo, che è stato ricoverato in rianimazione a Lipsia per 70 giorni, dal 17 marzo. Quando si è risvegliato, "non sapevo dove stavo, pensavo di essere stato rapito, non sapevo come stavo - ha detto davanti ai due presidenti -. Ma mi hanno trattato come un fratello e figlio, non capivo la lingua ma mi parlavano con gli occhi. Grazie alla Germania che mi ha salvato la vita, mi ha ridato la vita e per me è come una seconda madre". "Mi fa molto piacere e mi onora", ha commentato Steinmeier, mentre Mattarella ha detto: "Questa è una storia bellissima".