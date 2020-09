Incidente a Milano, cade dal monopattino: 27enne in ospedale

È accaduto alle 2.30 del mattino all’altezza di piazzale Buonarroti: l’uomo, per motivi ancora da precisare, si è ribaltato sull’asfalto ed è stato portato al San Carlo in codice giallo. Accertamenti in corso da parte della polizia locale

Un incidente stradale che ha coinvolto un monopattino elettrico si è verificato la scorsa notte a Milano, dove da alcune settimane fervono le polemiche sull'utilizzo e la condotta di questi mezzi privati o in sharing. È accaduto intorno alle 2.30, quando il conducente del mezzo (un 27enne straniero), all'altezza di piazzale Buonarroti, è caduto sull'asfalto per motivi ancora da precisare. Il soggetto, inizialmente segnalato come svenuto, è stato trovato sveglio dal 118 con vari traumi non gravi, ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Gli accertamenti sono in carico alla polizia Locale.