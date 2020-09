Coronavirus, in Lombardia 281 nuovi positivi su 21.757 tamponi

In Lombardia, a fronte di 21.757 tamponi, si sono verificati 281 nuovi contagi, di cui 41 'debolmente positivi' e 11 a seguito di test sierologico (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Rispetto a ieri ci sono due pazienti in più ricoverati in terapia intensiva, 32 in totale, mentre in reparto sono state ricoverate otto persone in più, per un totale di 272. Si è registrato un decesso, per un totale complessivo in regione di 16.906. I guariti/dimessi sono 130 in più, per un totale complessivo di 78.240, di cui 1.413 dimessi e 76.827 guariti.

I nuovi contagi nelle province lombarde

A Milano e provincia sono 87 i nuovi positivi, di cui 42 in città, mentre sono 42 a Pavia, 32 a Brescia, 30 a Varese, 26 a Bergamo e a Monza e Brianza, sette a Como e Lecco, cinque a Lodi, due a Cremona, uno a Sondrio e zero a Mantova.