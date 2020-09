Milano, sanità privata in piazza per il rinnovo del contratto. VIDEO

Giornata di sciopero e protesta quest’oggi per la sanità privata. Diversi sindacati sono scesi in piazza anche a Milano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale che manca da 14 anni. “L’Associazione italiana ospedalità privata della Lombardia si impegni affinché venga firmato il contratto nazionale, compresa quella parte normativa, innovativa e che ha una valenza non meno importante della parte economica”, affermano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. “Gli applausi non ci bastano più. Noi infermieri della sanità privata chiediamo il rinnovo del contratto”, si legge su uno dei cartelli esposti dai manifestanti, che hanno anche messo in scena un finto funerale.