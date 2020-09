Viola quarantena, denunciato centrocampista del Brescia Emanuele Ndoj

Il centrocampista del Brescia Emanuele Ndoj, risultato positivo al Covid dopo essere rientrato dalla Sardegna, è stato multato dai carabinieri e denunciato per aver violato la quarantena. Secondo quanto scrive Il Giornale di Brescia, il calciatore è stato individuato dai militari all’esterno di un bar della città in compagnia di altri tre coetanei, anche loro positivi, nonostante i loro nomi fossero stati inseriti nell'elenco dell’Ats perché sottoposti a restrizione sanitaria domiciliare. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Le vacanze in Sardegna

Ndoj aveva trascorso le vacanze in Sardegna insieme a Sandro Tonali, ex centrocampista delle Rondinelle ora ceduto al Milan, e un altro compagno, risultato anch'egli positivo al Covid. Il Brescia non ha voluto al momento rilasciare commenti sostenendo di non avere elementi. Il calciatore e i suoi amici sono stati denunciati per osservanza delle normative previste contro il Coronavirus.