Scivola e cade in un dirupo: morto cercatore di funghi in Valtellina

L’uomo, 49 anni, aveva raggiunto l'imbocco della Valtartano per cercare i porcini, accompagnato in auto dal figlio. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella tarda serata di ieri

Incidente mortale nella giornata di ieri nel territorio comunale di Forcola (Sondrio), in Valtellina. Un cercatore di funghi di 49 anni ha perso la vita scivolando da un sentiero e finendo in un dirupo. L’uomo aveva raggiunto l'imbocco della Valtartano per cercare i porcini, accompagnato in auto dal figlio. Poi, a un certo punto, non ha più risposto al cellulare e nel tardo pomeriggio i familiari, preoccupati, hanno lanciato l’allarme.