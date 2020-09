Cercatore di funghi precipita e muore in Valtellina

Tragedia in Valtellina. Un cercatore di funghi di 74 anni è morto quest’oggi dopo essere scivolato in un dirupo nei boschi di Aprica, in provincia di Sondrio, dove si era recato da solo di prima mattina. Difficoltose le operazioni di recupero del corpo senza vita da parte dei militari del Sagf della Guardia di Finanza. Alle ricerche e al ritrovamento hanno contribuito anche gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Appresa la notizia, il magistrato di turno della Procura di Sondrio che ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale del capoluogo valtellinese. Si tratta del quarto cercatore di funghi deceduto dall'inizio della stagione, da poco aperta.