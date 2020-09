Carburante di contrabbando, 10 arresti nella Bergamasca

L'organizzazione criminale aveva ramificazioni anche in Germania e Polonia e avrebbe introdotto illegalmente sul territorio italiano oltre 3.600 tonnellate di carburanti per un totale di 2,8 milioni di euro di imposte evase

Smantellata dalla guardia di finanza di Bergamo una presunta organizzazione criminale dedita all’importazione illegale di carburante e oli lubrificanti in Italia. All’alba di questa mattina, le Fiamme gialle hanno arrestato 10 persone con l’accusa di associazione per delinquere. La banda, con sede nella Bergamasca, aveva ramificazioni anche in Germania e Polonia e avrebbe introdotto illegalmente sul territorio italiano oltre 3.600 tonnellate di carburanti, per un totale di 2,8 milioni di euro di imposte evase. I militari hanno sequestrato il denaro corrispondente al profitto del reato determinato dalle imposte sulla produzione e sui consumi e dalle accise evase, gravanti sul prodotto commercializzato illecitamente.