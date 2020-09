Varese, minorenni bullizzano anziano disabile: interviene la polizia

I giovani, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati segnalati dagli agenti alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano in seguito all’episodio di bullismo accaduto nel centro di Busto Arsizio. I ragazzi avrebbero insultato l’uomo, sputandogli e tirandogli un panino addosso

Sette minorenni, di età compresa tra i 13 e 15 anni, sono stati segnalati dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano per aver bullizzato un anziano disabile nel centro di Busto Arsizio (in provincia di Varese). A quanto emerso, il gruppetto avrebbe preso di mira il pensionato, seduto su una panchina del centro cittadino, coprendolo di insulti, sputi e tirandogli addosso anche un panino. A fermarli è intervenuta una volante della Polizia. Gli agenti hanno provveduto a stilare un verbale sull'accaduto e destinato alla magistratura minorile, per attivare l'intervento dei servizi sociali, in attesa della querela di parte.