Coronavirus, in Lombardia 125 nuovi contagi con 7.931 tamponi

In Lombardia, a fronte di 7.931 tamponi, si sono verificati 125 nuovi contagi, di cui 12 'debolmente positivi' e quattro a seguito di test sierologico. Uguale a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 28 in totale, mentre in reparto sono stati ricoverati dieci pazienti in più, per un totale di 262. Sono due i decessi per un totale complessivo in regione di 16.901. I guariti/dimessi sono 64 in più, per un totale complessivo di 77.715, di cui 1.388 dimessi e 76.327 guariti.

I nuovi contagi nelle province lombarde

A Milano e provincia sono 44 i nuovi positivi, di cui 21 in città, mentre sono 31 a Monza e Brianza, 15 a Brescia, 13 a Bergamo, 11 a Como, sette a Varese e uno a Lecco. Zero contagi a Pavia, Cremona, Lodi, Mantova e Sondrio.