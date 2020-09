La 55 enne, ferita a una gamba, è stata trasportata al San Raffaele di Milano: non è in pericolo di vita

Una donna di 55 anni è stata aggredita e ferita con un coltello dal compagno, intorno alla mezzanotte di oggi a Melzo, nel Milanese. Poi è fuggito. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'aggressione e per rintracciare il responsabile. La 55 enne, ferita a una gamba, è stata trasportata al San Raffaele di Milano: non è in pericolo di vita.