Accoltellato per una vincita al bingo: grave 63enne nel Comasco

Un uomo di 63 anni è stato accoltellato intorno all’una e mezza di stanotte ed è in gravissime condizioni dopo la lite scoppiata con un conoscente con il quale aveva passato la serata in sala bingo. Il conoscente è stato fermato per tentato omicidio. È accaduto a Puginate, frazione di Bregnano, nel Comasco. Da quanto si è potuto apprendere i due avevano vinto una somma di denaro giocando ma si sarebbero messi a litigare sulla spartizione. La lite è avvenuta in un parcheggio: il ferito è stato colpito più volte ed è stato lasciato a terra sanguinante, mentre l'accoltellatore si è allontanato. È stato poi rintracciato e fermato dai carabinieri. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale.