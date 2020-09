Milano, non paga biglietto della metro e aggredisce agente: arrestato

È stato fermato dal personale Atm al mezzanino della stazione della metropolitana di Cadorna a Milano perché non aveva il biglietto, ma non voleva saperne di andarsene. Così un ivoriano di 36 anni ha iniziato a discutere con il personale che era nel gabbiotto e quando è arrivato un agente di polizia si è scagliato contro di lui e contro alcuni agenti della Polmetro che sono intervenuti. Uno ha riportato una lesione al ginocchio guaribile in cinque giorni, mentre l'aggressore è stato arrestato per oltraggio, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.