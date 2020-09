Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Senza scuola non possiamo pensare di tornare alla normalità", il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, lo ha ribadito ieri arrivando alla Scala per il concerto che sancisce la riapertura del teatro .

Nel frattempo, ieri a Pavia una classe dell'asilo è finita in quarantena per la poisitività di una bambina. Ieri, inoltre, 269 nuovi casi in Lombardia su oltre 16mila tamponi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:59 - Attilio Fontana: "Senza scuola non si torna alla normalità"

"Senza scuola non possiamo pensare di tornare alla normalità", il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, lo ha ribadito ieri arrivando alla Scala per il concerto che sancisce la riapertura del teatro alla presenza anche della presidente del Senato Casellati. Alla domanda se sia preoccupato per il ritorno in aula dei ragazzi per la prima volta dal lockdown, Fontana ha ammesso di esserlo "un poco". "Noi ci abbiamo messo tanto impegno. I problemi certo, ci sono, manca ad esempio la copertura di cattedre, ma auspico che si risolvano perché senza scuola non possiamo pensare di tornare alla normalità".