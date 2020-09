Coronavirus Lombardia, 269 nuovi casi su oltre 16mila tamponi

Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, in aumento quelli negli altri reparti. Non si registra nessun decesso. Dei contagi, 102 sono nella provincia di Milano, di cui 61 in città

Con 16.493 tamponi effettuati sono 269 (dunque l'1,6 per cento) i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Di questi 37 'debolmente positivi' e 15 a seguito di test sierologico. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (27) mentre sale a 251 quello dei ricoverati negli altri reparti (+5) e non si registra nessun decesso. Il numero dei morti resta quindi a 16.896.

La situazione nelle province

Per quanto riguarda le province, 102 casi si sono verificati a Milano (di cui 61 in città), 32 a Monza, 24 ciascuno a Brescia e Bergamo, 12 a Como, 11 a Lecco e Mantova, 7 a Pavia, 6 a Cremona 3 a Lodi e nessuno a Sondrio.