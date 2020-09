Milano, incendio in uno stabile in centro: evacuazione con autoscale

Tra i residenti evacuati, anche una bambina di tre mesi. Non si conoscono per ora le cause del rogo che si è sviluppato in un'abitazione, al terzo di cinque piani, dove non era presente nessuno

Un incendio è divampato questa mattina poco prima delle 7:30 in un appartamento nella signorile via Rasori in centro a Milano, fra via Mario Pagano e via Lodovico Ariosto.

Nessun ferito

Da quanto appreso, nessuno è rimasto ferito o intossicato ma è stato necessario evacuare i residenti dello stabile, fra cui una bambina di tre mesi, con le autoscale. Non si conoscono per ora le cause del rogo che si è sviluppato in un'abitazione, al terzo di cinque piani, dove non era presente nessuno.

Il fumo

Il forte fumo però ha invaso le scale impedendo alle persone degli altri alloggi di potere allontanarsi. Sul posto sono intervenute sette autopompe e precauzionalmente alcune ambulanze.