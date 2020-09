Coronavirus, ambulatori nel Pavese per tamponi pediatrici

"La soluzione - si legge in una nota di Ats Pavia - è tesa a contenere il carico di richieste correlate alle regole attuali: se un bambino nella fascia da 0 a 6 anni viene allontanato da scuola anche con un solo sintomo riconducibile al Covid (dopo tre giorni di assenza) starà al pediatra certificare l'assenza del virus con la prescrizione di un tampone"

Alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico, che allarma i pediatri di libera scelta di tutta Italia per le possibili conseguenze sanitarie legate all'emergenza Coronavirus, Ats Pavia ha affrontato la questione in collaborazione con i referenti locali della sanità e della scuola, valutando tutte le soluzioni possibili. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Doppio centro dedicato

È stato predisposto un doppio canale dedicato alla popolazione pediatrica, che a partire da lunedì 14 settembre potrà contare su due percorsi dedicati alla somministrazione dei tamponi. Il primo presso gli ambulatori di Pavia, Stradella e Vigevano, attivi nei seguenti giorni e orari: Vigevano (presso l'Istituto De Rodolfi), lunedì e martedì dalle 7:30 alle 11; Pavia (Stadio Fortunati), mercoledì e giovedì dalle 7:30 alle 11; Stradella (accanto all'ospedale), venerdì e sabato dalle 7:30 alle 11. Il secondo percorso dedicato alla popolazione pediatrica per la somministrazione del tampone sarà previsto al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia dove, a partire da lunedì 14 settembre i bambini con sintomi riconducibili al Covid-19 avranno accesso diretto se muniti di impegnativa, dalle 8 alle 12. "La soluzione - si legge in una nota di Ats Pavia - è tesa a contenere il carico di richieste correlate alle regole attuali: se un bambino nella fascia da 0 a 6 anni viene allontanato da scuola anche con un solo sintomo riconducibile al Covid (dopo tre giorni di assenza) starà al pediatra certificare l'assenza del virus con la prescrizione di un tampone".