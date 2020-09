Scivola e cade sul monte Resegone, morta 17enne nel Lecchese

È morta la scorsa notte la ragazza di 17 anni di Milano precipitata ieri per alcune decine di metri mentre stava salendo verso la vetta del monte Resegone. Nella caduta, terminata contro due alberi che le avevano evitato di fare un salto nel vuoto di oltre 200 metri, aveva subito gravissime lesioni interne. Soccorsa e portata all'ospedale Manzoni di Lecco, la giovane era stata subito operata e ricoverata in terapia intensiva, in condizioni molto gravi e con prognosi riservata.

La vicenda

L'incidente è avvenuto nella zona del canalone Comera mentre il gruppo stava affrontando uno dei tratti più esposti del percorso. Secondo quanto ricostruito, la giovane ha perso appoggi ed equilibrio, cadendo verso valle. I tre ragazzi che erano con lei hanno raccontato ai soccorritori di aver sentito l'urlo della ragazza, che in quel momento chiudeva il gruppo. Sabato, un'altra ragazza di 17 anni ha perso la vita sulle montagne della Lombardia, precipitando in un'escursione con la sua famiglia in Val Camonica.

Incidente in Valtellina: morto alpinista

Un'altra tragedia alpinistica è avvenuta questa mattina in Valtellina. Una persona, della quale ancora non si conoscono le generalità e il luogo di residenza, è morta dopo essere precipitata poco prima delle 10 dal Disgrazia, vetta di circa 3600 metri in territorio fra Valmalenco e Buglio in Monte (in provincia di Sondrio). L'allarme è stato lanciato dai due compagni di arrampicata della vittima, recuperati illesi dai militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio, coordinati dal comandante Christian Maioglio, intervenuti con il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Gli elicotteri di Areu, decollati dall'aviosuperficie di Caiolo e da Bergamo, sono ora ostacolati dalla fitta nebbia nell'operazione di recupero del cadavere. I militari del Sagf, delegati dalla Procura di Sondrio nella ricostruzione dell'accaduto, collaborano con i carabinieri della caserma di Chiesa in Valmalenco (in provincia di Sondrio), per fare piena luce sull'esatta dinamica del tragico incidente, avvenuto oggi poco prima delle 10.