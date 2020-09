Maltempo in Lombardia, sottopassi allagati nella Bergamasca

A Dalmine alcune auto sono rimaste bloccate in circa 40 centimetri d'acqua. La Tangenziale Sud è stata chiusa circa un'ora per permettere la messa in sicurezza. Non si registrano feriti

Allagamenti a causa del maltempo questa mattina nella Bergamasca, in particolare la zona più colpita è stata la Bassa dove si sono registrati allagamenti di alcuni sottopassi. Numerose anche le cantine allagate, sempre nella Bassa Bergamasca. A Verdello il sottopasso di via Don Minzoni si è allagato, mentre a Dalmine è avvenuto lo stesso nel sottopasso della Tangenziale Sud, con auto rimaste bloccate in circa 40 centimetri d'acqua. La strada è stata chiusa circa un'ora per permettere la messa in sicurezza: inevitabile il traffico, con lunghe code. Non si registrano feriti.