Milano, si stacca un ramo da un albero: donna ferita in maniera grave

Una donna di 57 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni grai dopo essere stata colpita da un grosso ramo che si è staccato da un albero all'ingresso di un parco a Milano, in piazza Grandi.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito da 118 e vigili del fuoco la 57enne era seduta su una panchina, quando il grosso pezzo di legno le è caduto sulle gambe. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 i soccorsi son arrivati in pochi minuti. I paramedici hanno trasportato la ferita, che non ha mai perso conoscenza, all'ospedale Niguarda in condizioni gravi anche se sembra che non sia in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per accertare le cause del cedimento e hanno isolato l'area attorno all'albero.