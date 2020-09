Pavia, vasto incendio in una discarica di rifiuti a Montebellino

In fiamme due capannoni aperti di circa 1.200 metri quadrati, adibiti allo stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Al momento non risultano feriti o intossicati

Un grosso incendio è divampato nella piattaforma ecologica di Montebellino, alle porte di Pavia. In fiamme due capannoni aperti di circa 1.200 metri quadrati, adibiti allo stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco: in supporto alle quattro squadre di Pavia, ne è stata fatta intervenire una dal comando dei vigili del fuoco di Milano ed una dalla sede di Robbio (Pavia). Ancora da accertare le cause del rogo. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.