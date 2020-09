Armato di coltello minaccia i passanti in centro a Pavia, denunciato

Attimi di tensione, poco dopo le 16 di oggi pomeriggio, in Piazza della Vittoria, nel centro storico di Pavia, dove un uomo di 58 anni, di origine sarda e senza fissa dimora, ha minacciato con un grosso coltello da cucina i passanti. Sul posto sono subito intervenuti i motociclisti del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Pavia, impegnati in un servizio di controllo in città. I militari hanno sequestrato il coltello, dotato di una lama di circa 20 centimetri, che il 58enne aveva riposto in uno zaino. L'uomo è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.