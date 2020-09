Incidente con la moto da trial: morto 46enne nel Bergamasco

Un uomo di 46 anni è morto questo pomeriggio nel Bergamasco in un incidente avvenuto durante un'escursione in montagna in moto. E' successo a Valtorta, in Valle Brembana, intorno alle 14,10 quando la vittima - della quale non sono ancora note le generalità - è caduta dalla propria moto da trial nei pressi degli impianti di sci. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un elicottero da Sondrio e il Soccorso alpino. Il 46enne però non ce l'ha fatta ed è deceduto prima di arrivare in ospedale.