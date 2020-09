Ultraleggero precipita dopo il decollo, grave un 56enne nel Lodigiano

Un appassionato di volo di 56 anni è rimasto gravemente ferito, oggi pomeriggio, in un atterraggio di fortuna con un ultraleggero. L'uomo è precipitato, appena dopo il decollo, in un campo adiacente via I Maggio, a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi. Immediato l'allarme dato dai residenti in zona. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno estratto il 56enne dalle lamiere contorte del velivolo e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri.