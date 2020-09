Milano, Sala a Sky Tg24: "I ragazzi vogliono tornare a scuola". VIDEO

In un'intervista rilasciata a Sky Tg24, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle riaperture delle scuole, previste per lunedì 14 settembre: "Le scuole riapriranno, siamo a posto con tutti. Ci sono dei micro ritardi, ma credo che abbiamo fatto un grande lavoro. Poi nessuno di noi sa come sarà. D'altro canto non credo sia pensabile prolungare questa vacanza. Credo siano i ragazzi e le ragazze che vogliano tornare a scuola". (LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)