San Rocco al Porto, 36enne scomparso da tre giorni: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un uomo di 36 anni, residente a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, scomparso tre giorni fa. Il 36enne è stato visto l'ultima volta a Codogno in zona stazione. A quanto si apprende, indossava una polo marrone e jeans a tre quarti. Il suo cellulare risulta spento da quando è scomparso. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri lodigiani.