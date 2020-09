Spaccio di cocaina nel Comasco, eseguite due misure cautelari

I due, domiciliati a Milano, avrebbero venduto centinaia di dosi di cocaina nel Lecchese e nel Comasco. Complessivamente sono state ricostruite 983 compravendite per un valore di 40 mila euro

Un 24enne è stato arrestato e una 25enne sottoposta a obbligo di dimora per spaccio di droga durante un'indagine della Guardia di Finanza di Erba (Como) e della Procura di Lecco. Il ragazzo, pregiudicato, è stato portato in carcere proprio il giorno del suo compleanno. Il provvedimento gli è stato notificato a Milano, all'interno del Commissariato Lorenteggio, dove si recava tutte le mattine essendo già sottoposto all'obbligo di firma per una precedente condanna. La ragazza invece è incensurata.

Le indagini

I due, domiciliati a Milano, avrebbero venduto centinaia di dosi di cocaina nel Lecchese e nel Comasco. Complessivamente sono state ricostruite 983 compravendite per un totale di 393 grammi di cocaina del valore di circa 40.000 euro.