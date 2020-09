Valtellina, travolto in auto da una frana: salvato da carabiniere

Il militare a mani nude, incurante del fatto che dall'alto della montagna stessero continuando a cadere altri sassi, alcuni di grosse dimensioni, ha forzato la portiera dell'auto, ma non riuscendo ad aprirla ha spaccato un vetro, estraendo il ferito

Ieri pomeriggio un carabiniere ha salvato la vita a un uomo di 56 anni la cui auto, un'Alfa Romeo 166, è stata investita da una frana, mentre percorreva la provinciale Morbegno-Bema, sulle alpi Orobie.

La vicenda

I soccorsi

L'automobilista è stato poi trasportato, per i traumi, con l'elicottero in ospedale, in codice giallo.