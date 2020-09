Philippe Daverio, allestita la camera ardente alla Pinacoteca di Brera

È stata aperta questa mattina alle 9:30, nella Sala della Passione della Pinacoteca di Brera, la camera ardente di Philippe Daverio , storico dell'arte, docente, saggista, divulgatore televisivo ed ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, scomparso nella notte tra l'1 e il 2 settembre all'Istituto dei Tumori del capoluogo lombardo ( CHI ERA ). Sulla bara in legno bianco è stato posto un cuscino di fiori, mentre a fianco del feretro è stata posata una corona di fiori bianchi del consolato generale di Francia. Ad attendere il carro funebre c'erano diversi giornalisti e alcune decine di persone, che si sono messe in coda per portare il loro ultimo saluto al noto critico d’arte. Sulla bara sono stati appoggiati anche un papillon, gli occhiali di Daverio e una rosa rossa. La camera ardente resterà aperta fino alle 18:30.

La moglie: “Non penso se l’aspettasse di andarsene”

Pochi minuti dopo l’arrivo del feretro, è giunta presso la pinacoteca di Brera la vedova di Daverio, Elena Gregorio, che ha voluto sistemare sulla bara la decorazione della Legione d'onore francese. "Penso non se lo aspettasse nemmeno lui di andarsene, non dico che fosse giovane ma a 70 anni non si é neanche decrepiti e aveva ancora tantissimi progetti, le bozze di tantissimi libri da finire”, ha detto commossa la moglie. "Sono distrutta, ci conoscevamo da quando avevo 17 anni, quanto abbiamo litigato però come tutte le persone ingombranti poi mancano molto”, ha aggiunto, dicendosi “senza parole” per i tanti messaggi di cordoglio arrivati e soprattutto per le dimostrazioni di affetto. “Di queste sarà contento perché lui in realtà ci teneva, gli piaceva che la folla lo amasse. Era un uomo speciale, incredibile, aveva una sensibilità al di là del normale per capire le situazioni le persone, era molto generoso disponibile con chiunque gli chiedesse consigli, pareri. Penso che saranno effettivamente in molti a rimpiangerlo - ha detto ancora - certo per noi a casa è dura".