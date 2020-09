Famiglia rapinata, uomo di 48 anni arrestato in provincia di Pavia

L'uomo è accusato di aver commesso una rapina, in concorso con un'altra persona, l'8 marzo 2018 a Montesegale, in Oltrepò Pavese

Dovrà scontare quattro anni di reclusione un uomo di 48 anni, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Le accuse

L'uomo è accusato di aver commesso una rapina, in concorso con un'altra persona, l'8 marzo 2018 a Montesegale, in Oltrepò Pavese. I due rapinatori avevano aggredito un commerciante di Casteggio che stava rientrando a casa in auto insieme alla moglie e ai due figli. Sotto la minaccia di una pistola si erano fatti consegnare un marsupio contenente effetti personali, portafogli, due telefonini e 600 euro in contanti.