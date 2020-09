Susanna Avesani Pinto morta per una puntura di vespa in piscina

Susanna Avesani Pinto, uno dei volti più noti della moda milanese, è morta dopo essere stata punta da una vespa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata punta sabato sera mentre stava leggendo il suo iPad in piscina in una villa del ‘200 di Castel Arquato, in provincia di Piacenza. Quando sono arrivati i soccorsi per portarla nella terapia intensiva di Parma era già in arresto cardiaco. È deceduta ieri mattina dopo tre giorni di coma.