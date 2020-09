Incidente ad Ardenno, muletto cade da camion e sfonda parabrezza auto

Traffico in tilt a causa dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'altezza di un ponte ad Ardenno (Sondrio), dove un muletto cadendo da un camion ha sfondato il parabrezza di un'auto su cui viaggiavano tre persone.

L'incidente

Sulla statale 38 dello Stelvio si sono formate lunghissime colonne per consentire ad ambulanze e mezzi dei Vigili del fuoco di operare. A quel punto una moto ha operato un sorpasso e il motociclista ha urtato un'auto: nel violento impatto un giovane è rimasto ferito in modo molto grave.

Disagi sulla linea ferroviaria

Danni, inoltre, al ponte su cui passa la linea ferroviaria e per percorrere 30 chilometri fra Morbegno e Sondrio i viaggiatori hanno impiegato tre ore. Una giornata da incubo oggi per migliaia di turisti in Valtellina al rientro dalle vacanze in montagna o diretti in montagna.