Bergamo, cucciolo di pantera nato al parco le Cornelle: VIDEO

Lo svezzamento

Come in natura, la madre si occuperà del cucciolo per un periodo massimo di due anni, per poi essere trasferito da adulto in un'altra struttura e creare la propria famiglia. Questi grandi felini vivono anche più di 20 anni e nel corso della vita possono avere da 8 a 10 gravidanze.

Il contest per il nome

Il cucciolo è ancora in cerca di un nome, che sarà deciso dagli utenti: il Parco infatti ha ideato un contest per la sua scelta. Da domani e fino al 10 settembre sarà possibile proporre un nome commentando il video che ritrae la piccola sulla pagina Facebook del Parco. L’11 settembre lo staff comunicherà i tre nomi selezionati e a seguire si potrà votare, entro il 13 settembre, il nome preferito con un like. Il vincitore riceverà un biglietto d’ingresso omaggio fruibile entro il 31 dicembre 2021.