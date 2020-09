Coronavirus Lombardia, medico guarito diventa primario ad Alzano

"Un grande onore - ha spiegato Pierpaolo Mariani a L'Eco di Bergamo - un riconoscimento che devo molto a tutta la squadra con cui ho lavorato negli ultimo due anni, da quando sono entrato a far parte dell'ospedale di Alzano"

Era stato tra i primi ad ammalarsi di Coronavirus all'ospedale di Alzano, in provincia di Bergamo, zona tra le più colpite dalla pandemia. Ora il dottor Pierpaolo Mariani è stato nominato dall'Asst Bergamo Est primario di Chirurgia nello stesso ospedale, dove lavora dal 2018. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Le dichiarazioni del medico

"Un grande onore - ha spiegato a L'Eco di Bergamo - un riconoscimento che devo molto a tutta la squadra con cui ho lavorato negli ultimo due anni, da quando sono entrato a far parte dell'ospedale di Alzano: io per la mia equipe sono stato e sono il timoniere, ma dietro di me c'erano molte persone a remare nella stessa direzione".