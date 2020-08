Valtellina, cercatore di funghi cade in un dirupo: morto 63enne

È accaduto oggi nei boschi della Valmadre, a 1000 metri di quota, nel territorio comunale di Fusine, in provincia di Sondrio

Un turista monzese di 63 anni ha perso la vita oggi precipitando in un dirupo mentre cercava funghi nei boschi della Valmadre, a 1000 metri di quota, in territorio comunale di Fusine (Sondrio). È la seconda vittima, in Valtellina, fra i cercatori di funghi da quando è iniziata la stagione.

L'incidente in montagna

La vittima, Giuseppe Sala, residente a Giussano (Monza e Brianza), era in compagnia di un amico nelle selve delle Alpi Orobie, ma ben presto i due si sono divisi nella battuta nei boschi. A ritrovare il corpo senza vita del cercatore è stato un altro cercatore di funghi che ha poi dato l'allarme al Soccorso Alpino del Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio, i cui militari hanno raccolto le testimonianze e redatto il rapporto per la Procura. Al recupero della salma hanno contribuito i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con l'elicottero allertato dalla centrale Areu. L'intervento è stato lungo e complesso perché l'incidente, avvenuto verso le 10.30, è avvenuto in un'area impervia.