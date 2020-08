Maltempo in Lombardia, un uomo colpito da un fulmine nel Bergamasco

Un uomo di 47 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un bosco della Valle dell'Inferno, sopra Ornica, in provincia di Bergamo. Sul posto, grazie all'allarme lanciato da alcuni passanti che hanno visto il 47enne a terra, sono intervenute le squadre del soccorso alpino, l'automedica e l'ambulanza. I soccorritori - undici i tecnici impegnati, più l'équipe sanitaria - hanno raggiunto l'uomo, lo hanno stabilizzato e portato fino all'ambulanza con cui è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento dell'intervento infatti era in corso un forte temporale che ha impedito all'elisoccorso di Sondrio di alzarsi in volo. L'operazione si è conclusa alle 15.