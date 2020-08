Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 18.701 tamponi eseguiti, sono 289 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia. Di questi, 38 sono risultati “debolmente positivi”, mentre nove sono stati rilevati a seguito di test sierologici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:09 - In Lombardia 289 nuovi casi e nessun decesso in 24 ore

Con 18.701 tamponi eseguiti, sono 289 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia. Di questi, 38 sono risultati “debolmente positivi”, mentre nove sono stati rilevati a seguito di test sierologici. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,54%, come riferito dalla Regione. Nessun nuovo decesso nell’ultimo giorno: il totale delle vittime da inizio emergenza è di 16.860. I ricoverati in terapia intensiva sono 18, mentre le persone in cura presso altri reparti sono 185.