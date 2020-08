Villanterio, 15enne in bici muore investito

Due vittime della strada in provincia di Pavia, in due incidenti avvenuti tra la tarda serata di sabato 29 agosto e la notte. Dopo le 22 di sabato a Villanterio (Pavia) un ragazzo di 15 anni che era in sella alla sua bici - per cause ancora da accertare - è stato investito da un auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il secondo incidente

Dopo la mezzanotte a Valeggio, in Lomellina, un'auto è finita fuori strada finendo in un canale. Anche in questo caso i medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.