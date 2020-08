Incidente nel Mantovano, auto contro un muro: muore un 24enne

È accaduto ad Asola intorno alle due del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Tragedia nella notte ad Asola, nel Mantovano. Un ragazzo di 24 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro il muro di un edificio. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino lungo via Mantova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Resta da chiarire il motivo per cui l’auto del giovane abbia sbandato finendo fuori strada.