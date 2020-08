Incendio distrugge parte di una casa nel Pavese, forse un fulmine

Il terzo piano e il tetto di una casa nel comune di Brallo di Pregola, nella zona montana dell'Oltrepò Pavese, sono andati quasi completamente distrutti a causa di un incendio divampato ieri pomeriggio.

La testimonianza dei vicini

A provocare le fiamme, secondo la testimonianza di alcuni vicini, potrebbe essere stato un fulmine (in quel momento nella zona era in corso un temporale). Il proprietario in quel momento non era presente nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato sino a sera per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le parti in legno e la copertura della casa sono state distrutte dal rogo.