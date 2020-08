Milano, albero si abbatte su un chiosco di fiori in zona Porta Venezia

Un albero alto oltre dieci metri si è abbattuto questa mattina, a Milano, sopra un chiosco di fiori in zona Porta Venezia. L'esercizio commerciale fortunatamente era chiuso per riposo settimanale e, oltre ai gravi danni, non si registrano feriti. E' accaduto in piazza Maria Adelaide di Savoia, tra viale Regina Giovanna e via Eustachi, poco prima di mezzogiorno, quando il platano, probabilmente anche a causa del maltempo dei giorni scorsi, è crollato a terra con un crepitio tra lo stupore dei passanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per liberare il chiosco e la strada dal tronco e dai rami, e la Polizia Locale, per gestire la viabilità. Non è stato comunque necessario chiudere al traffico la via.