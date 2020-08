Incidente frontale in un sottopasso, 5 feriti nel Milanese

La scorsa notte, cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Solaro, nel Milanese, dove due auto si sono scontrate frontalmente in un sottopasso sulla strada provinciale 214, all'altezza dell'autostrada A4. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze e l’elisoccorso. Un 21enne ha riportato un trauma cranico ed è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano, mentre un 22enne è stato accompagnato al San Gerardo a Monza. Una 23enne e un 45enne sono stati trasportati invece all'Humanitas a Rozzano (Milano), insieme a un’altra donna, che ha riportato delle ferite al capo. Tutti sono stati ricoverati in codice giallo e nessuno è in pericolo di vita.