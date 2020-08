Incidente stradale a Milano, scontro pullman-moto: due feriti

Questa mattina a Milano un motociclista è rimato gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in centro. Da quanto appreso, l'uomo di 35 anni era a bordo di uno scooter e stava guidando in direzione del centro quando, all'altezza dell'incrocio tra corso Buenos Aires e via Pergolesi, poco prima delle 7, si è scontrato con un mezzo di una linea privata.

I soccorsi

Il conducente del mezzo, trasportato dal 118 all'ospedale di Niguarda, ha riportato fratture agli arti inferiori e superiori, dopo essere stato sbalzato per alcuni metri e finito contro dei manufatti stradali sul marciapiede. Nessun ferito tra i passeggeri del mezzo di linea. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento da parte della polizia locale.