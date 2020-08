A Lodi ieri sera è andato in fiamme un intero fienile con centinaia di rotoballe. La vicenda è accaduta all'interno di cascina Boccalera, nei pressi del polo universitario di Lodi e del Parco Tecnologico Padano. A complicare le operazioni di spegnimento la brezza, che insiste in zona in queste ore, che ha spinto i fumi in direzione del centro abitato.